Н.Савченко заявила, что контактирует со всеми сторонами для корректировки списков пленных
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Народный депутат Надежда Савченко заявила, что контактирует в письменном режиме со всеми сторонами в процессе корректировки списков пленных. Об этом она заявила во время разговора с журналистами в кулуарах Верховной Рады, передает УНН.
На вопрос журналистов, контактирует ли сейчас нардеп со стороной "ДНР/ЛНР", она ответила, что контактирует со всеми сторонами, включая РФ и Украину.
"Сейчас ко мне поступают обращения на почту от той стороны, от россиян, напрямую из России, от родственников украинцев, которые находятся в плену. То есть я в письменном режиме контактирую со всеми сторонами", - отметила Н.Савченко.
Кроме того, нардеп отметила, что списки пока корректируют сами люди, обращаясь к ней с просьбой добавить в списки своих родных.
"Я взяла списки, которые рассматриваются в минском процессе. Эти списки я получила после встречи в Минске, я их напечатала. Конечно, там есть люди, которые считаются погибшими... Эти списки корректируют сами люди", - отметила Н.Савченко.
Как сообщал УНН, Н.Савченко опубликовала обновленные списки пленных.