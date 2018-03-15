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Савченко: я із задоволенням віддам свою зірку Героя президенту

Київ • УНН

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КИІВ. 16 березня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко в ефірі програми “Право на владу” заявила про те, що із задоволенням віддасть президенту України зірку Героя, якою він її нагородив, повідомляє УНН.

“Якби я могла його зустріти, бажано де-небудь на вулиці, я б йому звичайно віддала. Проблема у тому, що потрапити до президента не так легко і не кожен народний депутат туди вхожий. Десь на зустрічі третій, напевно, мені президент Порошенко сказав: не кожен депутат може до мене зайти так як ти. Це був останній раз, коли я до нього так зайшла. Більше він мене не запрошував і достукатись з якимись проблемами, які повинен вирішувати у державі президент, я до нього не можу. Тому я віддам йому зірку Героя. Я бачу, що зараз пішла така стихійна акція. Багато хлопців, які повернулись з фронту, які напевно, не дорожать орденами, а дорожать захистом і перемогою, вони віддають зараз свої нагороди. Я із задоволенням віддам зірку Петру Порошенку”, — сказала вона.

Як повідомляв УНН, дві третини народних депутатів України ходять до Верховної Ради зі зброєю. Про це повідомила народний депутат України Надія Савченко.

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