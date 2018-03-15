Савченко: я с удовольствием отдам свою звезду Героя президенту

“Если бы я могла его встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы ему конечно отдала. Проблема в том, что попасть к президенту не так легко и не каждый народный депутат туда вхож. Где-то на встрече третьей, наверное, мне президент Порошенко сказал: не каждый депутат может ко мне зайти так как ты. Это был последний раз, когда я к нему так зашла. Больше он меня не приглашал и достучаться с какими-то проблемами, которые должен решать в государстве президент, я к нему не могу. Поэтому я отдам ему звезду Героя. Я вижу, что сейчас пошла такая стихийная акция. Многие ребята, которые вернулись с фронта, наверное, не дорожат орденами, а дорожат защитой и победой, они отдают сейчас свои награды. Я с удовольствием отдам звезду Петру Порошенко”, — сказала она.

Как сообщал УНН, две трети народных депутатов Украины ходят в Верховную Раду с оружием. Об этом сообщила народный депутат Украины Надежда Савченко.