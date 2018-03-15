Савченко: я с удовольствием отдам свою звезду Героя президенту

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 13996 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 33017 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 38465 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 85492 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 84505 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102930 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109892 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116898 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Савченко: я с удовольствием отдам свою звезду Героя президенту

Савченко: я с удовольствием отдам свою звезду Героя президенту

Киев  •  УНН

 • 15449 просмотра

Киив. 16 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко в эфире программы “Право на власть” заявила о том, что с удовольствием отдаст президенту Украины звезду Героя, которой он ее наградил, сообщает УНН.

“Если бы я могла его встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы ему конечно отдала. Проблема в том, что попасть к президенту не так легко и не каждый народный депутат туда вхож. Где-то на встрече третьей, наверное, мне президент Порошенко сказал: не каждый депутат может ко мне зайти так как ты. Это был последний раз, когда я к нему так зашла. Больше он меня не приглашал и достучаться с какими-то проблемами, которые должен решать в государстве президент, я к нему не могу. Поэтому я отдам ему звезду Героя. Я вижу, что сейчас пошла такая стихийная акция. Многие ребята, которые вернулись с фронта, наверное, не дорожат орденами, а дорожат защитой и победой, они отдают сейчас свои награды. Я с удовольствием отдам звезду Петру Порошенко”, — сказала она.

Как сообщал УНН, две трети народных депутатов Украины ходят в Верховную Раду с оружием. Об этом сообщила народный депутат Украины Надежда Савченко.

Украинские Национальные Новости

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