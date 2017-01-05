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Н.Савченко вважає, що конфлікт на Донбасі можна вирішити за 2 місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Народний депутат Надія Савченко наголосила на тому, що конфлікт на Донбасі можна врегулювати протягом двох місяців. Про це вона повідомила в ефірі радіо “Ехо Москви”, передає УНН.

“Усе залежить від того, хто візьме на себе відповідальність за прийняття рішень. Тому що це ж не просто прийняти рішення в даний момент, ще й нести за нього відповідальність. А у нас якось, от, зазвичай кому це делегується, вони ніколи не хочуть нести за це відповідальність. Тому війну, дійсно, можна було б закінчити, ну, нехай не за один день, але за якісь там 2 місяці її можна було б... І навіть виграти, навіть закінчити, підібрати політичну ситуацію, правильно розставити акценти, правильно зробити чесні заяви в першу чергу. Я не кажу „чесні заяви“, коли там „Іду на ви. Я вас буду бити саме тут, в цей час“. Ні. Звісно ж, військова хитрість є військова хитрість. Просто правильно визначити державну політику щодо того, що відбувається, і що ми будемо робити”, — вважає Н.Савченко.

Також вона додала, що вже давно вирішила, що буде робити.

“Просто зараз — це час, коли потрібно почекати, подивитися і вибрати правильний момент”, — заявила Н.Савченко.

Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко повідомила, що зустрічалась у Мінську з лідерами терористичних угруповань “ДНР” та “ЛНР” Олександром Захарченком і Ігорем Плотницьким.

Українські Національні Новини

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