Н.Савченко считает, что конфликт на Донбассе можно решить за 2 месяца

"Все зависит от того, кто возьмет на себя ответственность за принятие решений. Потому что это не просто принять решение в данный момент, еще и нести за него ответственность. А у нас как-то, вот, обычно кому это делегируется, они никогда не хотят нести за это ответственность. Поэтому войну, действительно, можно было бы закончить, ну, пусть не за один день, но за какие-то 2 месяца ее можно было бы ... И даже выиграть, даже закончить, подобрать политическую ситуацию, правильно расставить акценты, правильно сделать честные заявления в первую очередь. Я не говорю "честные заявления", когда там "Иду на вы. Я вас буду бить именно здесь, в это время ". Нет. Конечно же, военная хитрость есть военная хитрость. Просто правильно определить государственную политику в отношении того, что происходит, и что мы будем делать ", - считает Н.Савченко.

Также она добавила, что уже давно решила, что будет делать.

"Просто сейчас - это время, когда нужно подождать, посмотреть и выбрать правильный момент", - заявила Н.Савченко.

Напомним, народный депутат Надежда Савченко сообщила, что встречалась в Минске с лидерами террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.