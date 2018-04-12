Савченко возили до поліклініки СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Народного депутата України Надію Савченко, яка перебуває під вартою, сьогодні вивезли до поліклініки Служби безпеки України. Про це повідомила УНН її прес-секретар Тетяна Проторченко.
“Та інформація, яку ми отримали, це те, що її сьогодні вивезли в поліклініку СБУ, яка знаходить у районі Верховної Ради. Ми не знаємо, що це за заклад. Повезли за її згодою. Але коли це відбулося, враховуючи, що і журналісти були біля СІЗО, і Віра була, не бачили, коли її вивезли. Інформацію таку надали практично об 11 годині, а сказали, що з самого ранку її вивезли”, — сказала прес-секретар.
Проте, за словами Проторченко, ні їй, ні захисникам поки що не відомо, чи доставили Надію назад до СІЗО.
Водночас УНН не вдалося зв’язатися з прес-центром СБУ стосовно цього.
Нагадаємо, 10 квітня у квартирі Савченко співробітники СБУ проводили обшук.
Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Суд заарештував Савченко до 20 травня.