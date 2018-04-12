Савченко возили в поликлинику СБУ

"Та информация, которую мы получили, это то, что ее сегодня вывезли в поликлинику СБУ, которая находит в районе Верховной Рады. Мы не знаем, что это за заведение. Повезли с ее согласия. Но когда это произошло, учитывая, что и журналисты были у СИЗО, и Вера была, не видели, когда ее увезли. Информацию такую ​​предоставили практически в 11:00, а сказали, что с самого утра ее вывезли", - сказала пресс-секретарь.

Однако, по словам Проторченко, ни ей, ни защитникам пока не известно, доставили ли Надежду обратно в СИЗО.

В то же время УНН не удалось связаться с пресс-центром СБУ по этому поводу.

Напомним, 10 апреля в квартире Савченко сотрудники СБУ проводили обыск.

Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.