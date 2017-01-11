Н.Савченко чекають на засіданні комітету ВР з нацбезпеки для обговорення її зустрічі з ватажками бойовиків

"Є підтвердження того, що комітет позавчора отримав офіційну відповідь від Служби безпеки України. Цю відповідь ми будемо розглядати у наступну середу. Це перше засідання нашого комітету (в 2017 році – ред.). Ми першочергово будемо розглядати це питання і тоді будемо коментувати. Надія Савченко ще теоретично є членом комітету, доки парламент не затвердить рішення комітету з питань національної безпеки і оборони про її виключення. Тому було б доречно, щоб вона була присутня, коли ми будемо розглядати це питання, а не прогулювала його і могла пояснити свої дії", - сказав А.Тетерук.

Нагадаємо, комітет ВР з нацбезпеки отримав від СБУ дані про зустріч Н.Савченко із ватажками "ДНР" і "ЛНР".