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Н.Савченко чекають на засіданні комітету ВР з нацбезпеки для обговорення її зустрічі з ватажками бойовиків

Н.Савченко чекають на засіданні комітету ВР з нацбезпеки для обговорення її зустрічі з ватажками бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Доречним було б, якби народний депутат Надія Савченко відвідала засідання парламентського комітету з питань національної безпеки, на якому розглядатимуть відповідь Служби безпеки України щодо зустрічі Н.Савченко з ватажками “ЛНР” та “ДНР”. Про це у коментарі УНН повідомив голова підкомітету з питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Андрій Тетерук.

"Є підтвердження того, що комітет позавчора отримав офіційну відповідь від Служби безпеки України. Цю відповідь ми будемо розглядати у наступну середу. Це перше засідання нашого комітету (в 2017 році – ред.). Ми першочергово будемо розглядати це питання і тоді будемо коментувати. Надія Савченко ще теоретично є членом комітету, доки парламент не затвердить рішення комітету з питань національної безпеки і оборони про її виключення. Тому було б доречно, щоб вона була присутня, коли ми будемо розглядати це питання, а не прогулювала його і могла пояснити свої дії", - сказав А.Тетерук.

Нагадаємо, комітет ВР з нацбезпеки отримав від СБУ дані про зустріч Н.Савченко із ватажками "ДНР" і "ЛНР".

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