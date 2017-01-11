Н.Савченко ждут на заседании комитета ВР по нацбезопасности для обсуждения ее встречи с главарями боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Уместным было бы, если бы народный депутат Надежда Савченко посетила заседание парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, на котором будет рассматриваться ответ Службы безопасности Украины о встрече Н.Савченко с главарями "ЛНР" и "ДНР". Об этом в комментарии УНН сообщил глава подкомитета по вопросам социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.
"Есть подтверждение того, что комитет позавчера получил официальный ответ от Службы безопасности Украины. Этот ответ мы будем рассматривать в следующую среду. Это первое заседание нашего комитета (в 2017 году - ред.). Мы в первую очередь будем рассматривать этот вопрос и тогда будем комментировать. Надежда Савченко еще теоретически является членом комитета, пока парламент не утвердит решение комитета по вопросам национальной безопасности и обороны о ее исключении. Поэтому было бы уместно, чтобы она присутствовала, когда мы будем рассматривать этот вопрос, а не прогуливала его и могла объяснить свои действия", - сказал А.Тетерук.
Напомним, комитет ВР по нацбезопасности получил от СБУ данные о встрече Н.Савченко с главарями "ДНР" и "ЛНР".