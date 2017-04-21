Н.Корчак заявила, що готова піти з посади голови НАЗК

"Я хоч сьогодні готова піти з своєї посади, як і з члену НАЗК. Але мова йде про те, що є люди, які працюють і довіряють. І якщо ти за щось взявся, то хоч доводь до кінця, принаймні скільки тобі вистачить сил", - сказала Н.Корчак.

За словами Н.Корчак, вона не людина з певної системи і не пов’язана упередженими суб’єктивними судженнями.

"І те, що завдяки моїй волі і людей, які мені повірили, ми запустили цей реєстр, не маючи бюджету і відбулася друга хвиля декларування, бо вона все ж таки відбулася, це особисто моя заслуга. Те, що ми запустили інші напрямки роботи – теж особисто моя заслуга", - зазначила вона.

При цьому вона зазначила, що за час перебування на посаді нажила собі багато ворогів.

Як повідомляв УНН, Н.Корчак запропонувала створити у НАЗК службу роботи з реєстром е-декларацій.