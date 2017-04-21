Н.Корчак заявила, що готова піти з посади голови НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Голова Національного агентства запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що готова “хоч сьогодні піти зі своєї посади”. Про це вона заявила на комітетських слуханнях комітету Верховної Ради с питань запобігання та протидії корупції, передає кореспондент УНН.
"Я хоч сьогодні готова піти з своєї посади, як і з члену НАЗК. Але мова йде про те, що є люди, які працюють і довіряють. І якщо ти за щось взявся, то хоч доводь до кінця, принаймні скільки тобі вистачить сил", - сказала Н.Корчак.
За словами Н.Корчак, вона не людина з певної системи і не пов’язана упередженими суб’єктивними судженнями.
"І те, що завдяки моїй волі і людей, які мені повірили, ми запустили цей реєстр, не маючи бюджету і відбулася друга хвиля декларування, бо вона все ж таки відбулася, це особисто моя заслуга. Те, що ми запустили інші напрямки роботи – теж особисто моя заслуга", - зазначила вона.
При цьому вона зазначила, що за час перебування на посаді нажила собі багато ворогів.
Як повідомляв УНН, Н.Корчак запропонувала створити у НАЗК службу роботи з реєстром е-декларацій.