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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25780 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89653 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145807 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112677 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114053 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110979 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Н.Корчак заявила, что готова уйти с должности главы НАПК

Н.Корчак заявила, что готова уйти с должности главы НАПК

Киев  •  УНН

 • 20692 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Глава Национального агентства предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что готова "хоть сегодня уйти со своего поста". Об этом она заявила на комитетских слушаниях комитета Верховной Рады с вопросам предотвращения и противодействия коррупции, передает корреспондент УНН.

"Я хоть сегодня готова пойти со своей должности, как и с члену НАПК. Но речь идет о том, что есть люди, которые работают и доверяют. И если ты за что-то взялся, то хотя доводи до конца, по крайней мере сколько тебе хватит сил", - сказала Н.Корчак.

По словам Н.Корчак, она не человек с определенной системы и не связана предвзятыми субъективными суждениями.

"И то, что благодаря моей воле и людей, которые мне поверили, мы запустили этот реестр, не имея бюджета и состоялась вторая волна декларирования, потому что она все же состоялась, это лично моя заслуга. То, что мы запустили другие направления работы - тоже лично моя заслуга", - отметила она.

При этом она отметила, что за время пребывания в должности нажила себе много врагов.

Как сообщал УНН, Н.Корчак предложила создать в Назка службу работы с реестром е-деклараций.

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