Н.Корчак заявила, что готова уйти с должности главы НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Глава Национального агентства предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что готова "хоть сегодня уйти со своего поста". Об этом она заявила на комитетских слушаниях комитета Верховной Рады с вопросам предотвращения и противодействия коррупции, передает корреспондент УНН.
"Я хоть сегодня готова пойти со своей должности, как и с члену НАПК. Но речь идет о том, что есть люди, которые работают и доверяют. И если ты за что-то взялся, то хотя доводи до конца, по крайней мере сколько тебе хватит сил", - сказала Н.Корчак.
По словам Н.Корчак, она не человек с определенной системы и не связана предвзятыми субъективными суждениями.
"И то, что благодаря моей воле и людей, которые мне поверили, мы запустили этот реестр, не имея бюджета и состоялась вторая волна декларирования, потому что она все же состоялась, это лично моя заслуга. То, что мы запустили другие направления работы - тоже лично моя заслуга", - отметила она.
При этом она отметила, что за время пребывания в должности нажила себе много врагов.
Как сообщал УНН, Н.Корчак предложила создать в Назка службу работы с реестром е-деклараций.