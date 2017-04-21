Н.Корчак заявила, что готова уйти с должности главы НАПК

"Я хоть сегодня готова пойти со своей должности, как и с члену НАПК. Но речь идет о том, что есть люди, которые работают и доверяют. И если ты за что-то взялся, то хотя доводи до конца, по крайней мере сколько тебе хватит сил", - сказала Н.Корчак.

По словам Н.Корчак, она не человек с определенной системы и не связана предвзятыми субъективными суждениями.

"И то, что благодаря моей воле и людей, которые мне поверили, мы запустили этот реестр, не имея бюджета и состоялась вторая волна декларирования, потому что она все же состоялась, это лично моя заслуга. То, что мы запустили другие направления работы - тоже лично моя заслуга", - отметила она.

При этом она отметила, что за время пребывания в должности нажила себе много врагов.

Как сообщал УНН, Н.Корчак предложила создать в Назка службу работы с реестром е-деклараций.