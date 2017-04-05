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Н.Корчак повинна повідомити, хто заважає роботі НАЗК - Є.Соболєв

Н.Корчак повинна повідомити, хто заважає роботі НАЗК - Є.Соболєв

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Оскільки НАЗК робить свою роботу "халтурно", до її роботи треба залучати міжнародних фахівців, а голові агенції Наталії Корчак треба повідомити хто і що перешкоджає нормальній роботі очолюваного нею державного органу. Про це в кулуарах парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції заявив його голова, народний депутат Єгор Соболєв, передає кореспондент УНН.

"Зараз, коли більшість парламенту клептократи, коли президент покриває корупцію, коли в уряді дуже мало людей, якій їй протидіють, я бачу тільки один спосіб обирати принципових посадовців - залучати міжнародних партнерів. Ми так обирали директора (Національного - ред.) антикорупційного бюро, так обирали антикорупційного прокурора, так само пропонуємо обирати антикорупційний суд, щоб прокурор США, чи суддя з Великої Британії, чи слідчий з Європейського Союзу, приїжджали і були в складі конкурсних комісій. Тоді немає можливості маніпулювати і тоді є шанси обрати принципове керівництво агенції із запобігання корупції", - сказав Є.Соболєв відповідаючи на питання ким треба замінити діючий склад НАЗК.

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"Агенство із запобігання корупції була підібрана людьми Петра Порошенка та Арсенія Яценюка так, щоб вона не працювала. З великими боями, в тому числі в цьому комітеті, ми змусили їх запровадити е-декларування, хоч якось, щоб почався збір декларації з високопосадовців. Частина роботи зроблена, але зроблена халтурно. Сайт постійно не працює, а сенс декларування, щоб люди через Інтернет могли бачити декларацію кожного посадовця, і коли посадовець туди не може зайти, ясно, що це не є добрим виконанням закону", - сказав Є.Соболєв.

При цьому він додав, що НАЗК "зовсім не займається ефективною перевіркою декларацій" і не робить ефективної перевірки "ні декларації Президента, ні декларації народних депутатів, ні декларацій інших посадовців".

Він також зазначив, що Наталя Корчак повинна повідомити, "хто і що заважає працювати НАЗК", тим більше що сьогодні, коли "занадто багато високопосадовців не хочуть прозорості своїх статків і тут нам потрібно викривати цей саботаж щоб мати можливість його подолати".

Також Є.Соболєв вважає, що парламент повинен ухвалити рішення, щоб нове керівництво було обрано сильнішим, ефективнішим і забезпечило результат. "Ясно що в нинішніх умовах це буде вкрай складно, бо лідери держави стараються щоб ніхто їх не перевіряв і вони будуть всіляко блокувати призначення сильного керівника агенції із запобігання корупції бо вони дуже засмучені, що мають сильного директора антикорупційного бюро чи сильного антикорупційного прокурора і це буде велика битва, яку треба добре підготувати, щоб виграти і щоб усі декларації посадовців і ТОП-посадовців і ті, хто набрехав, або не може пояснити, де він це заробив, ставали перед законом", - сказав Є.Соболєв.

Він вважає що технічними проблемами таку неякісну роботу НАЗК пояснити не можна, адже цей орган "працює 1 рік з усім фінансуванням і ми виділили їм стільки грошей платників податків, скільки вони попросили". "Те що воно так погано працює, інакше як диверсією я пояснити не можу. Там немає нічого супер складного",- сказав парламентар.

При цьому він додав що має інформацію від людей, які працюють у Державній службі спеціального зв'язку, що "їх змушують робити роботу погано щоб сайт не працював", бо на думку Є.Соболєва, "найвище керівництво держави не зацікавлене у тому, щоб його декларації перевірялися і щоб помилки у цих деклараціях призводили до ув'язнення і спецконфіскацій".

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