Н.Корчак должна сообщить, кто мешает работе НАПК - Е.Соболев

"Сейчас, когда большинство парламента клептократы, когда Президент покрывает коррупцию, когда в правительстве очень мало людей, которой ей противодействуют, я вижу только один способ выбирать принципиальных должностных лиц - привлекать международных партнеров. Мы так выбирали директора (Национального - ред.) Антикоррупционного бюро, так выбирали антикоррупционного прокурора, так же предлагаем выбирать антикоррупционный суд, чтобы прокурор США, или судья из Великобритании, или следователь из Европейского Союза, приезжали и были в составе конкурсных комиссий. Тогда нет возможности манипулировать и тогда есть шансы выбрать принципиальное руководство агентства по предупреждению коррупции", - сказал Е.Соболев отвечая на вопрос кем надо заменить действующий состав НАПК.

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"Агентство по предотвращению коррупции была подобрана людьми Петра Порошенко и Арсения Яценюка так, чтобы она не работала. С большим боями, в том числе в этом комитете, мы заставили их ввести е-декларирование, хоть как-то, чтобы начался сбор декларации по чиновникам. Часть работы сделана, но сделана халтурно. Сайт постоянно не работает, а смысл декларирования, чтобы люди через Интернет могли видеть декларацию каждого чиновника, и когда чиновник туда не может зайти, ясно, что это не является хорошим исполнением закона", - сказал Е.Соболев.

При этом он добавил, что НАПК "совсем не занимается эффективной проверкой деклараций" и не делает эффективной проверки "ни декларации Президента, ни декларации народных депутатов, ни деклараций других должностных лиц".

Он также отметил, что Наталья Корчак должна сообщить, "кто и что мешает работать НАПК", тем более что сегодня, когда "слишком много чиновников не хотят прозрачности своих средств и здесь нам нужно разоблачать этот саботаж чтобы иметь возможность его преодолеть".

Также Е.Соболев считает, что парламент должен принять решение, чтобы новое руководство было избрано сильнее, эффективнее и обеспечило результат. "Ясно что в нынешних условиях это будет крайне сложно, потому что лидеры государства стараются чтобы никто не проверял и они будут всячески блокировать назначение сильного руководителя агентства по предупреждению коррупции потому что они очень расстроены, что имеют сильного директора антикоррупционного бюро или сильного антикоррупционного прокурора и это будет большая битва, которую нужно хорошо подготовить, чтобы выиграть и чтобы все декларации чиновников и ТОП-чиновников и те, кто наврал, или не может объяснить, где он это заработал, становились перед законом", - сказал Е.Соболев.

Он считает, что техническими проблемами такую ​​некачественную работу НАПК объяснить нельзя, ведь этот орган "работает 1 год со всем финансированием и мы выделили им столько денег налогоплательщиков, сколько они попросили". "То, что оно так плохо работает, иначе как диверсией я объяснить не могу. Там нет ничего супер сложного", - сказал парламентарий.

При этом он добавил, что располагает информацией от людей, которые работают в Государственной службе специальной связи, что "их заставляют делать работу плохо чтобы сайт не работал", потому что по мнению Е.Соболева, "высшее руководство государства не заинтересовано в том, чтобы его декларации проверялись и чтобы ошибки в этих декларациях приводили к заключению и спецконфискации".