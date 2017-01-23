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Н.Корчак: декларанти другої хвилі мають використовувати єдиний ключ цифрового підпису

Н.Корчак: декларанти другої хвилі мають використовувати єдиний ключ цифрового підпису

Київ • УНН

 • 5784 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак пояснила посадовцям-декларантам другої хвилі, що особистий ключ електронного цифрового підпису використовується лише один. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Можливо, є ще хтось, хто вважає, що заповнення декларації кожного нового року - це новий ключ електронного цифрового підпису (ЄЦП), який по суті є аналогом власноручного підпису і печатки на електронному документі. І можливо, є необхідність нагадати нашим шановним декларантам другої хвилі, що особистий ключ електронного цифрового підпису використовується один. І що у програмному забезпеченні Єдиного державного реєстру декларацій осіб передбачено автентифікацію декларанта-підписувача саме на основі посиленого сертифікату його відкритого ключа», - зазначила Н.Корчак.

Також вона зазначила, що видачу ЄЦП здійснюють акредитовані центри сертифікації ключів, перелік та місцезнаходження яких є на сторінці Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України.

Як повідомляв УНН, за даними Єдиного державного реєстру, з початку 2017 року подано 3601 щорічних електронних декларацій.

 

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