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Н.Корчак: декларанты второй волны должны использовать единый ключ цифровой подписи

Н.Корчак: декларанты второй волны должны использовать единый ключ цифровой подписи

Киев • УНН

 • 5784 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак объяснила чиновникам-декларантам второй волны, что личный ключ электронной цифровой подписи используется только один. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Возможно, есть еще кто-то, кто считает, что заполнение декларации каждого нового года - это новый ключ электронной цифровой подписи (ЕЦП), который по сути является аналогом собственноручной подписи и печати на электронном документе. И возможно, есть необходимость напомнить нашим уважаемым декларантам второй волны, личный ключ электронной цифровой подписи используется один. И что в программном обеспечении Единого государственного реестра деклараций лиц предусмотрено аутентификацию декларанта-подписанта именно на основе усиленного сертификата его открытого ключа », - отметила Н.Корчак.

Также она отметила, что выдача ЕЦП осуществляют аккредитованные центры сертификации ключей, перечень и местонахождение которых на странице Центрального удостоверяющего органа Министерства юстиции Украины.

Как сообщал УНН, по данным Единого государственного реестра, с начала 2017 подано 3601 ежегодных электронных деклараций .

 

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