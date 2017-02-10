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Н.Корчак: 205 політичних партій подали звіти за IV квартал 2016 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Національному агентстві з питань запобігання корупції завершився прийом звітів від політичних партій за IV квартал 2016 року, станом на 11 годину 10 лютого вже надійшло 205 звітів. Про це УНН повідомилиу  прес-службі НАЗК.

Н.Корчак: 205 політичних партій подали звіти за IV квартал 2016 року

У Національному агентстві з питань запобігання корупції завершився прийом звітів від політичних партій за IV квартал 2016 року. Станом на 11 годину 10 лютого вже надійшло 205 звітів.

Голова НАЗК Наталія Корчак наголосила, що запровадження державного фінансування політичних партій є великим проривом для НАЗК та України в цілому.

Починаючи з 2017 року, політичні партії, які отримують державне фінансування, зобов’язані пройти зовнішній незалежний фінансовий аудит звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Участь у проведенні аудиту взяли 13 аудиторських компаній.

Н.Корчак також поінформувала, що за результатами перевірки звітів політичних партій в НАЗК складено 62 протоколи про адміністративні правопорушення за порушення порядку подання звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду. З них 45 протоколів складено у поточному році.

В ході перевірки у 12 звітах політичних партій виявлено ознаки кримінальних правопорушень за ст.159-1 ч.1, 2 Кримінального кодексу України. Відповідні матеріали направлені до Національної поліції.

У відомстві нагадали, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції зареєстровано 350 політичних партій. З них за І квартал 2016 року звіти подали 195, за ІІ — 200, ІІІ квартал — 254, за IV квартал — станом на сьогодні 205 (це без тих партій, які протягом 2-х тижнів надсилатимуть звіти поштою). Зокрема, 9 політичних партій подали Звіт вперше (не надавали Звіти у І-ІІІ кварталах).

Як повідомляв УНН, Національне агентство з питань запобігання корупції провело перевірку можливих фактів порушень у сфері запобігання корупції народним депутатом України стосовно обмежень щодо одержання подарунків.

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