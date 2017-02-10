Н.Корчак: 205 политических партий подали отчеты за IV квартал 2016 года

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции завершился прием отчетов от политических партий за IV квартал 2016 года. По состоянию на 11 часов 10 февраля уже поступило 205 отчетов.

Председатель НАПК Наталья Корчак отметила, что введение государственного финансирования политических партий является большим прорывом для НАПК и Украины в целом.

Начиная с 2017 года, политические партии, которые получают государственное финансирование, обязаны пройти внешний независимый финансовый аудит отчетности об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Участие в проведении аудита взяли 13 аудиторских компаний.

Н.Корчак также сообщила, что по результатам проверки отчетов политических партий в НАПК составлены 62 протокола об административных правонарушениях за нарушение порядка представления отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда. Из них 45 протоколов составлено в текущем году.

В ходе проверки в 12 отчетах политических партий выявлены признаки уголовных преступлений по ст.159-1 ч.1, 2 Уголовного кодекса Украины. Соответствующие материалы направлены в Национальную полицию.

В ведомстве напомнили, что в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Министерства юстиции зарегистрировано 350 политических партий. Из них за I квартал 2016 отчеты подали 195, за II - 200, III квартал - 254, за IV квартал - на сегодня 205 (это без тех партий, которые в течение 2-х недель направлять отчеты по почте). В частности, 9 политических партий подали Отчет впервые (не предоставляли отчеты в I-III кварталах).

Как сообщал УНН, Национальное агентство по предупреждению коррупции провело проверку возможных фактов нарушений в сфере предотвращения коррупции народным депутатом Украины по ограничению относительно получения подарков.