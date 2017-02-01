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Н.Холодницький відвідає молитовний сніданок із Д.Трампом

Н.Холодницький відвідає молитовний сніданок із Д.Трампом

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Заступник Генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький поїхав у відрядження до США, де також відвідає молитовний сніданок з президентом Америки Дональдом Трампом. Про це повідомили УНН у прес-службі САП.

“У Назара Івановича (Холодницького — ред.) відрядження до США. У нього (заплановані — ред.) зустрічі у Держдепартаменті, ФБР і Міністерстві юстиції. Також він відвідає молитовний сніданок з Трампом”, — повідомили у прес-службі.

За інформацією САП, Н.Холодницький повернеться в Україну 4 лютого, після чого надасть інформацію за результатами відрядження до США.

Нагадаємо, молитовний сніданок із президентом США проводиться щороку у перший четвер лютого. Участь у сніданку можна взяти за запрошенням адміністрації або на платній основі.

Українські Національні Новини

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