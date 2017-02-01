Н.Холодницкий посетит молитвенный завтрак с Д.Трампом

"У Назара Ивановича (Холодницкого - ред.) командировкм в США. У него (запланированы - ред.) встречи в Госдепартаменте, ФБР и Министерстве юстиции. Также он посетит молитвенный завтрак с Трампом", - сообщили в пресс-службе.

По информации САП, Н.Холодницкий вернется в Украину 4 февраля, после чего предоставит информацию по результатам командировки в США.

Напомним, молитвенный завтрак с президентом США проводится ежегодно в первый четверг февраля. Участие в завтраке можно принять по приглашению администрации или на платной основе.