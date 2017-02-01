Н.Холодницкий посетит молитвенный завтрак с Д.Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Заместитель Генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий поехал в командировку в США, где также посетит молитвенный завтрак с президентом Америки Дональдом Трампом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе САП.
"У Назара Ивановича (Холодницкого - ред.) командировкм в США. У него (запланированы - ред.) встречи в Госдепартаменте, ФБР и Министерстве юстиции. Также он посетит молитвенный завтрак с Трампом", - сообщили в пресс-службе.
По информации САП, Н.Холодницкий вернется в Украину 4 февраля, после чего предоставит информацию по результатам командировки в США.
Напомним, молитвенный завтрак с президентом США проводится ежегодно в первый четверг февраля. Участие в завтраке можно принять по приглашению администрации или на платной основе.