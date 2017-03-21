Н.Холодницький: генпрокурора не інформують у справі Р.Насірова

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Генерального прокурора України Юрія Луценка Спеціалізована антикорупційна прокуратура не інформує у справі відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Р.Насірова. Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.

“Юрій Віталійович не може впевнено відповідати по цій справі (щодо Р.Насірова — ред.), бо це є провадження Антикорупційної прокуратури, і він не інформується про стан розслідування і судити по доказовій базі він не може”, — зазначив Н.Холодницький.

Як повідомляв УНН, вночі 16 березня тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО.

Його дружина внесла заставу у сумі 100 млн грн.

Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

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