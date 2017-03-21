Н.Холодницкий: Генпрокурора не информируют по делу Р.Насирова
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко Специализированная антикоррупционная прокуратура не сообщает о деле отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Р.Насирова. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире телеканала ZIK, передает УНН.
"Юрий Витальевич не может уверенно отвечать по этому делу (по Р.Насирову - ред.), потому что это производство Антикоррупционной прокуратуры, и он не информируется о состоянии расследования и судить о доказательной базе он не может", - отметил Н.Холодницкий.
Как сообщал УНН, ночью 16 марта временно отстраненный глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО.
Его жена внесла залог в сумме 100 млн грн.
Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.