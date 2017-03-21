Н.Холодницкий: Генпрокурора не информируют по делу Р.Насирова

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 56990 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 109434 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 124816 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 184055 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 134037 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127091 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119031 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106635 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107650 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103952 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Н.Холодницкий: Генпрокурора не информируют по делу Р.Насирова

Н.Холодницкий: Генпрокурора не информируют по делу Р.Насирова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко Специализированная антикоррупционная прокуратура не сообщает о деле отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Р.Насирова. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

"Юрий Витальевич не может уверенно отвечать по этому делу (по Р.Насирову - ред.), потому что это производство Антикоррупционной прокуратуры, и он не информируется о состоянии расследования и судить о доказательной базе он не может", - отметил Н.Холодницкий.

Как сообщал УНН, ночью 16 марта временно отстраненный глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО.

Его жена внесла залог в сумме 100 млн грн.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.

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