Н.Джокович вилетів з AUS Open від 117-ї ракетки світу

30-річний тенісист з Узбекистану Д.Істомін, який посідає 117 позицію у світовому рейтингу, у п'ятигодинному протистоянні здолав шестиразового переможця та чинного чемпіона Australian Open Н.Джоковича: 7-6 (10-8) 5-7 2-6 7-6 (7-5) 6-4.

Зазначається, що Н.Джокович вперше з 2008 року зазнав поразки у другому раунді турніру Великого шолома.

Як повідомляв УНН, О.Долгополов поступився шостій ракетці світу Г.Монфісу.