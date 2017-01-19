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Н.Джокович вилетів з AUS Open від 117-ї ракетки світу

Н.Джокович вилетів з AUS Open від 117-ї ракетки світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Друга ракетка світу, сербський тенісист Новак Джокович зазнав сенсаційної поразки від Дениса Істоміна з Узбекистану в другому раунді Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, тим самим завершивши виступи в одиночному розряді на турнірі Великого шолома, передає УНН з посиланням на BBC.

30-річний тенісист з Узбекистану Д.Істомін, який посідає 117 позицію у світовому рейтингу, у п'ятигодинному протистоянні здолав шестиразового переможця та чинного чемпіона Australian Open Н.Джоковича: 7-6 (10-8) 5-7 2-6 7-6 (7-5) 6-4.

Зазначається, що Н.Джокович вперше з 2008 року зазнав поразки у другому раунді турніру Великого шолома.

Як повідомляв УНН, О.Долгополов поступився шостій ракетці світу Г.Монфісу.

Українські Національні Новини

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