Н.Джокович вилетів з AUS Open від 117-ї ракетки світу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Друга ракетка світу, сербський тенісист Новак Джокович зазнав сенсаційної поразки від Дениса Істоміна з Узбекистану в другому раунді Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, тим самим завершивши виступи в одиночному розряді на турнірі Великого шолома, передає УНН з посиланням на BBC.
30-річний тенісист з Узбекистану Д.Істомін, який посідає 117 позицію у світовому рейтингу, у п'ятигодинному протистоянні здолав шестиразового переможця та чинного чемпіона Australian Open Н.Джоковича: 7-6 (10-8) 5-7 2-6 7-6 (7-5) 6-4.
Зазначається, що Н.Джокович вперше з 2008 року зазнав поразки у другому раунді турніру Великого шолома.
Як повідомляв УНН, О.Долгополов поступився шостій ракетці світу Г.Монфісу.