Н.Джокович вылетел из AUS Open от 117-й ракетки мира

30-летний теннисист из Узбекистана Д.Истомин, который занимает 117 позицию в мировом рейтинге, в пятичасовом противостоянии одолел шестикратного победителя и действующего чемпиона Australian Open Н.Джоковича: 7-6 (10-8) 5-7 2-6 7 6 (7-5) 6-4.

Отмечается, что Н.Джокович впервые с 2008 года потерпел поражение во втором раунде турнира Большого шлема.

Как сообщал УНН, А.Долгополов уступил шестой ракетке мира Г.Монфису .