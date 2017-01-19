Н.Джокович вылетел из AUS Open от 117-й ракетки мира
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович потерпел сенсационное поражение от Дениса Истомина из Узбекистана во втором раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису, тем самым завершив выступления в одиночном разряде на турнире Большого шлема, передает УНН со ссылкой на BBC .
30-летний теннисист из Узбекистана Д.Истомин, который занимает 117 позицию в мировом рейтинге, в пятичасовом противостоянии одолел шестикратного победителя и действующего чемпиона Australian Open Н.Джоковича: 7-6 (10-8) 5-7 2-6 7 6 (7-5) 6-4.
Отмечается, что Н.Джокович впервые с 2008 года потерпел поражение во втором раунде турнира Большого шлема.
Как сообщал УНН, А.Долгополов уступил шестой ракетке мира Г.Монфису .