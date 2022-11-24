У Житомирі відновлено роботу котелень

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"Фактично всі котельні міста працюють, здійснюється подача тепла. Напруга з’явилась. Енергетики працювали всю ніч, процедура запуску котелень складна: їх перезапускали по 3-4 рази. Поки не запустили лише 3 котельні: Київська, 7; Паровозний, 24; Гонти, 2. Зараз тепловики працюють над відновленням гідравлічного режиму для належної подачі тепла в оселі", – ідеться у повідомленні.

Щодо водопостачання, то всі три підйоми в Житомирі працюють. Поки ситуація стабільна, тому підвозу води не буде.

Нагадаємо

На Дніпропетровщині з електрикою вже половина споживачів.