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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Житомирі відновлено роботу котелень

У Житомирі відновлено роботу котелень

Київ • УНН

 • 951117 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Станом на сьогоднішній ранок в Житомирі працюють майже всі котельні. Триває робота над подачею в оселі тепла. Про це йдеться в Telegram Житомирської міської ради, передає УНН.

Цитата

"Фактично всі котельні міста працюють, здійснюється подача тепла. Напруга з’явилась. Енергетики працювали всю ніч, процедура запуску котелень складна: їх перезапускали по 3-4 рази. Поки не запустили лише 3 котельні: Київська, 7; Паровозний, 24; Гонти, 2. Зараз тепловики працюють над відновленням гідравлічного режиму для належної подачі тепла в оселі", – ідеться у повідомленні.

Щодо водопостачання, то всі три підйоми в Житомирі працюють. Поки ситуація стабільна, тому підвозу води не буде.

Нагадаємо

На Дніпропетровщині з електрикою вже половина споживачів.

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