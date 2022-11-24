Половина Дніпропетровської області вже зі світлом – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. На Дніпропетровщині поновлюється електроживлення. Як повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, наразі вже половина споживачів області з електрикою, передає УНН.
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«Енергетики продовжують відновлювати живлення. До 50% споживачів області з електрикою. Та ситуація у енергетиці складна. Тому всюди триватимуть відключення, щоб максимально зменшити навантаження на мережу», - повідомив Резніченко.
Крім того, він повідомив, що завершилися рятувальні операції у Кривому Розі та Павлоградському районі, де рятувальники підняли на поверхню майже 3000 працівників, які залишилися у шахтах через знеструмлення підприємств.
Контекст
23 листопада росія завдала серію ударів по Україні: руйнувань зазнали житлові будинки, а також об’єкти енергетики у Києві, Київській, Львівській, Вінницькій та Запорізькій областях. Низка регіонів залишилася без світла, від енергосистеми країни були аварійно відключені АЕС.