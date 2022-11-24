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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 45503 перегляди

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Половина Дніпропетровської області вже зі світлом – ОВА

Половина Дніпропетровської області вже зі світлом – ОВА

Київ • УНН

 • 4290691 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. На Дніпропетровщині поновлюється електроживлення. Як повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, наразі вже половина споживачів області з електрикою, передає УНН.

Цитата

«Енергетики продовжують відновлювати живлення. До 50% споживачів області з електрикою. Та ситуація у енергетиці складна. Тому всюди триватимуть відключення, щоб максимально зменшити навантаження на мережу», - повідомив Резніченко.

Крім того, він повідомив, що завершилися рятувальні операції у Кривому Розі та Павлоградському районі, де рятувальники підняли на поверхню майже 3000 працівників, які залишилися у шахтах через знеструмлення підприємств.

Контекст

23 листопада росія завдала серію ударів по Україні: руйнувань зазнали житлові будинки, а також об’єкти енергетики у Києві, Київській, Львівській, Вінницькій та Запорізькій областях. Низка регіонів залишилася без світла, від енергосистеми країни були аварійно відключені АЕС.

Українські Національні Новини

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