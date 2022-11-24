Половина Днепропетровской области уже со светом – ОВА

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«Энергетики продолжают возобновлять питание. До 50% потребителей области с электричеством. Но ситуация в энергетике сложная. Поэтому повсюду будут продолжаться отключения, чтобы максимально снизить нагрузку на сеть», - сообщил Резниченко.

Кроме того, он сообщил, что завершились спасательные операции в Кривом Роге и Павлоградском районе, где спасатели подняли на поверхность почти 3000 работников, оставшихся в шахтах из-за обесточивания предприятий.

Контекст

23 ноября россия нанесла серию ударов по Украине: разрушения получили жилые дома, а также объекты энергетики в Киеве, Киевской, Львовской, Винницкой и Запорожской областях. Ряд регионов остался без света, от энергосистемы страны были аварийно отключены АЭС.