В Житомире возобновлена работа котельных

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"Фактически все котельные города работают, осуществляется подача тепла. Напряжение появилось. Энергетики работали всю ночь, процедура запуска котельных сложная: их перезапускали по 3-4 раза. Пока не запустили только 3 котельные: Киевская, 7; Паровозный, 24; Гонты, 2. Сейчас тепловики работают над восстановлением гидравлического режима для надлежащей подачи тепла в дома", – говорится в сообщении.

Что касается водоснабжения, то все три подъема в Житомире работают. Пока ситуация стабильная, поэтому подвоза воды не будет.

Напомним

В Днепропетровской области с электричеством уже половина потребителей.