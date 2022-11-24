Ще у двох областях з'явилося світло – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Кіровоградській та Вінницькій областях відновили електропостачання. Про це в Telegram повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.
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"Кіровоградська область – заживлено. Підключена критична інфраструктура (...). Вінницька область – заживлено", – написав Тимошенко.
Нагадаємо
Половина Дніпропетровської області вже зі світлом. На Полтавщині очікується відновлення електропостачання критичної інфраструктури.