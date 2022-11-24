На Полтавщині очікується відновлення електропостачання критичної інфраструктури

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«Енергетики, всі служби, влада працюють цілодобово, щоб якомога швидше відновити світло. Маємо оптимістичний сценарій, що електроенергія в області зʼявиться вже сьогодні.

Протягом кількох найближчих годин почнемо подавати енергію на критичну інфраструктуру, далі – для більшості побутових споживачів. На зараз уже є світло у 15,5 тисячі побутових абонентів і 1,5 тисячі юридичних споживачів колишнього Лохвицького району», - повідомив голова ОВА.

Лунін також повідомив про ситуацію у самій Полтаві: на Подолі, Леваді та частині центру міста є вода. Також уже запустили 4 котельні, які зокрема опалюють обласні лікарні.