В Полтавской области ожидается возобновление электроснабжения критической инфраструктуры

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«Энергетики, все службы, власть работают круглосуточно, чтобы как можно скорее восстановить свет. Есть оптимистический сценарий, что электроэнергия в области появится уже сегодня.

В течение нескольких ближайших часов начнем подавать энергию на критическую инфраструктуру, далее – для большинства бытовых потребителей. Сейчас уже есть свет в 15,5 тысячи бытовых абонентов и 1,5 тысячи юридических потребителей бывшего Лохвицкого района», - сообщил председатель ОВА.

Лунин также сообщил о ситуации в самой Полтаве: на Подоле, Леваде и части центра города есть вода. Также уже запустили 4 котельные, которые, в частности, отапливают областные больницы.