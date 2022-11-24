В Полтавской области ожидается возобновление электроснабжения критической инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В течение нескольких ближайших часов начнется подача электроэнергии на критическую инфраструктуру. Об этом сообщил глава Полтавской Дмитрий Лунин, передает УНН.
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«Энергетики, все службы, власть работают круглосуточно, чтобы как можно скорее восстановить свет. Есть оптимистический сценарий, что электроэнергия в области появится уже сегодня.
В течение нескольких ближайших часов начнем подавать энергию на критическую инфраструктуру, далее – для большинства бытовых потребителей. Сейчас уже есть свет в 15,5 тысячи бытовых абонентов и 1,5 тысячи юридических потребителей бывшего Лохвицкого района», - сообщил председатель ОВА.
Лунин также сообщил о ситуации в самой Полтаве: на Подоле, Леваде и части центра города есть вода. Также уже запустили 4 котельные, которые, в частности, отапливают областные больницы.