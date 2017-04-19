МЗС: знайдені члени екіпажу судна "Герої Арсеналу" поки не ідентифіковані
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. За попередньою інформацією, в результаті рятувально-пошукових робіт в районі аварії судна "Герої Арсеналу" у Чорному морі знайдено трьох членів екіпажу, двоє з яких загинули, їх особи ще не ідентифіковані. Про це повідомив УНН в ексклюзивному коментарі офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
"За попередньою інформацією, в результаті рятувально-пошукових робіт знайдено трьох членів екіпажу, двоє з яких загинули. Однак їх особи ще не ідентифіковані. Офіційної інформації про громадянство знайдених членів екіпажу не повідомляється. Третій член екіпажу живий, йому надається допомога в результаті переохолодження", - повідомив він.
Також В.Кирилич додав, що рятувальна операція триває в складних погодних умовах.
Як повідомляв УНН, консул у Ростові-на-Дону з'ясовує ситуацію щодо аварії судна в Чорному морі.
Також нагадаємо, що у МЗС України підтвердили присутність 9 українців серед екіпажу судна "Герої Арсеналу".
В акваторії Чорного моря в районі Керченської протоки затонуло вантажне судно "Герої Арсеналу", на борту якого, за попередніми даними, перебувало 12 людей.