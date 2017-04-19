МИД: найденные члены экипажа судна "Герои Арсенала" пока не идентифицированы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. По предварительной информации, в результате спасательно-поисковых работ в районе крушения сухогруза "Герои Арсенала" в Черном море найдены три члена экипажа, двое из которых погибли, их личности еще не идентифицированы. Об этом сообщил УНН в эксклюзивном комментарии официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"По предварительной информации, в результате спасательно-поисковых работ найдены три члена экипажа, двое из которых погибли. Однако их лица еще не идентифицированы. Официальной информации о гражданстве найденных членов экипажа не сообщается. Третий член экипажа жив, ему оказывается помощь в результате переохлаждения", - сообщил он.
Также В.Кирилич добавил, что спасательная операция продолжается в сложных погодных условиях.
Как сообщал УНН, консул в Ростове-на-Дону выясняет ситуацию аварии судна в Черном море.
Также напомним, что в МИД Украины подтвердили присутствие 9 украинцев среди экипажа судна "Герои Арсенала".
В акватории Черного моря в районе Керченского пролива затонуло грузовое судно "Герои Арсенала", на борту которого, по предварительным данным, находились 12 человек.