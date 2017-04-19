МИД: найденные члены экипажа судна "Герои Арсенала" пока не идентифицированы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25737 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89602 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145767 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112668 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114047 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110975 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103130 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106655 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103265 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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МИД: найденные члены экипажа судна "Герои Арсенала" пока не идентифицированы

МИД: найденные члены экипажа судна "Герои Арсенала" пока не идентифицированы

Киев  •  УНН

 • 13847 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. По предварительной информации, в результате спасательно-поисковых работ в районе крушения сухогруза "Герои Арсенала" в Черном море найдены три члена экипажа, двое из которых погибли, их личности еще не идентифицированы. Об этом сообщил УНН в эксклюзивном комментарии официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"По предварительной информации, в результате спасательно-поисковых работ найдены три члена экипажа, двое из которых погибли. Однако их лица еще не идентифицированы. Официальной информации о гражданстве найденных членов экипажа не сообщается. Третий член экипажа жив, ему оказывается помощь в результате переохлаждения", - сообщил он.

Также В.Кирилич добавил, что спасательная операция продолжается в сложных погодных условиях.

Как сообщал УНН, консул в Ростове-на-Дону выясняет ситуацию аварии судна в Черном море.

Также напомним, что в МИД Украины подтвердили присутствие 9 украинцев среди экипажа судна "Герои Арсенала".

В акватории Черного моря в районе Керченского пролива затонуло грузовое судно "Герои Арсенала", на борту которого, по предварительным данным, находились 12 человек.

Украинские Национальные Новости

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