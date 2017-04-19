МИД: найденные члены экипажа судна "Герои Арсенала" пока не идентифицированы

"По предварительной информации, в результате спасательно-поисковых работ найдены три члена экипажа, двое из которых погибли. Однако их лица еще не идентифицированы. Официальной информации о гражданстве найденных членов экипажа не сообщается. Третий член экипажа жив, ему оказывается помощь в результате переохлаждения", - сообщил он.

Также В.Кирилич добавил, что спасательная операция продолжается в сложных погодных условиях.

Как сообщал УНН, консул в Ростове-на-Дону выясняет ситуацию аварии судна в Черном море.

Также напомним, что в МИД Украины подтвердили присутствие 9 украинцев среди экипажа судна "Герои Арсенала".

В акватории Черного моря в районе Керченского пролива затонуло грузовое судно "Герои Арсенала", на борту которого, по предварительным данным, находились 12 человек.