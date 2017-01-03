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МЗС займеться організацією перепоховання останків письменника О.Олеся

МЗС займеться організацією перепоховання останків письменника О.Олеся

Київ • УНН

 • 6866 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. В українському МЗС прокоментували ситуацію навколо ексгумації останків українського письменника Олександра Олеся та його дружини в Празі, зокрема зазначивши, що за дорученням Президента Петра Порошенка вони займуться організацією перепоховання останків письменника та його дружини, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.

"Згідно з вказівкою Президента України, Міністерство закордонних справ України через посольство України в Празі вживає заходів з метою збереження та подальшого перепоховання останків Олександра Олеся та його дружини, які були ексгумовані", - йдеться в заяві.

За інформацією МЗС України, на місці, де була могила Олександра Олеся, був захоронений Володимир Михайлишин, виходець з України, який донедавна доглядав поховання Олександра Олеся та сплачував необхідну ренту.

Після смерті В.Михайлишина, його син, як законний спадкоємець, прийняв рішення про захоронення батька у згаданому місці.

Як зазначається, за втручання посольства України, останки Олександра Олеся та дружини були переміщені до депозитарію кладовища до моменту рішення родичів Олександра Олеся, які проживають в Канаді, щодо місця остаточного захоронення останків.

"Після відповідного рішення, посольство України в Празі вживатиме всіх заходів для належного перепоховання останків Олександра Олеся та його дружини. МЗС України тримає питання перепоховання Олександра Олеся на особливому контролі", - підсумували у відомстві.

Нагадаємо, 3 січня у Чехії примусово ексгумували останки письменника О.Олеся.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко доручив українському МЗС втрутитися в ситуацію з перепохованням О.Олеся у Чехії.

 

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