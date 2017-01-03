МИД займется организацией перезахоронения останков писателя А.Олеся

КИЕВ. 3 января. УНН. В украинском МИД прокомментировали ситуацию вокруг эксгумации останков украинского писателя Александра Олеся и его жены в Праге, в частности отметив, что по поручению Президента Петра Порошенко они займутся организацией перезахоронения останков писателя и его жены, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.