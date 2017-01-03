МИД займется организацией перезахоронения останков писателя А.Олеся
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В украинском МИД прокомментировали ситуацию вокруг эксгумации останков украинского писателя Александра Олеся и его жены в Праге, в частности отметив, что по поручению Президента Петра Порошенко они займутся организацией перезахоронения останков писателя и его жены, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Согласно указанию Президента Украины, Министерство иностранных дел Украины через посольство Украины в Праге принимает меры с целью сохранения и дальнейшего перезахоронения останков Александра Олеся и его жены, которые были эксгумированы", - говорится в заявлении.
По информации МИД Украины, на месте, где была могила Александра Олеся, был захоронен Владимир Михайлишин, выходец из Украины, который до недавнего времени ухаживал за захоронением Александра Олеся и платил необходимую ренту.
После смерти В.Михайлишина, его сын, как законный наследник, принял решение о захоронении отца в упомянутом месте.
Как отмечается, за вмешательством посольства Украины, останки Александра Олеся и жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников Александра Олеся, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения останков.
"После соответствующего решения, посольство Украины в Праге будет принимать все меры для надлежащего перезахоронения останков Александра Олеся и его жены. МИД Украины держит вопрос перезахоронения Александра Олеся на особом контроле", - подытожили в ведомстве.
Напомним, 3 января в Чехии принудительно эксгумировали останки писателя А.Олеся.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поручил украинскому МИД вмешаться в ситуацию с перезахоронением А.Олеся в Чехии .