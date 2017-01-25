МЗС засудило осквернення меморіалів в заповіднику "Биківнявські могили"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. В Міністерстві зовнішніх справ України рішуче засудили акт вандалізму на українській та польській частинах Національного історико-меморіального заповідника “Биківнянські могили”. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС.
“В Україні рішуче засуджують акт вандалізму на українській та польській частинах Національного історико-меморіального заповідника „Биківнянські могили“”, — йдеться в заяві МЗС.
У відомстві зазначають, що українські правоохоронні органи вживають невідкладних заходів для розслідування цього ганебного вчинку та притягнення винних до відповідальності.
В МЗС переконані, що спільними зусиллями Україна та Польща не дозволять будь-яким спробам зашкодити українсько-польській дружбі, яка базується на спільній історії та європейських цінностях.
Нагадаємо, невідомі обписали червоною фарбою монумент у заповіднику “Биківнянські могили”.