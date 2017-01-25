МИД осудил осквернение мемориалов в заповеднике "Быковнянские могилы"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили акт вандализма на украинской и польской частях Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы". Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД.
"В Украине решительно осуждают акт вандализма на украинской и польской частях Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы", - говорится в заявлении МИД.
В ведомстве отмечают, что украинские правоохранительные органы принимают неотложные меры для расследования этого позорного поступка и привлечения виновных к ответственности.
В МИД уверены, что совместными усилиями Украина и Польша не позволят любым попыткам помешать украинско-польской дружбе, которая базируется на общей истории и европейских ценностях.
Напомним, неизвестные исписали красной краской монумент в заповеднике "Быковнянские могилы".