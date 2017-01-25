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МИД осудил осквернение мемориалов в заповеднике "Быковнянские могилы"

МИД осудил осквернение мемориалов в заповеднике "Быковнянские могилы"

Киев • УНН

 • 9124 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили акт вандализма на украинской и польской частях Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы". Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД.

"В Украине решительно осуждают акт вандализма на украинской и польской частях Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве отмечают, что украинские правоохранительные органы принимают неотложные меры для расследования этого позорного поступка и привлечения виновных к ответственности.

В МИД уверены, что совместными усилиями Украина и Польша не позволят любым попыткам помешать украинско-польской дружбе, которая базируется на общей истории и европейских ценностях.

Напомним, неизвестные исписали красной краской монумент в заповеднике "Быковнянские могилы".

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