МИД осудил осквернение мемориалов в заповеднике "Быковнянские могилы"

"В Украине решительно осуждают акт вандализма на украинской и польской частях Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве отмечают, что украинские правоохранительные органы принимают неотложные меры для расследования этого позорного поступка и привлечения виновных к ответственности.

В МИД уверены, что совместными усилиями Украина и Польша не позволят любым попыткам помешать украинско-польской дружбе, которая базируется на общей истории и европейских ценностях.

Напомним, неизвестные исписали красной краской монумент в заповеднике "Быковнянские могилы".