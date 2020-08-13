МЗС запроваджує КРІ для посольств
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України впроваджує для посольств критерії оцінки ефективності (КРІ) збільшення торгівлі та інвестицій. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.
“МЗС вперше запроваджує для посольств критерії оцінки ефективності (КРІ) збільшення торгівлі та інвестицій. Міністр відзначив перехід до нової моделі оцінки діяльності закордонних дипломатичних установ на економічному напрямі”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що типові показники ефективності роботи ЗДУ складаються з двох груп:
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- реалізація експортного потенціалу та залучення іноземних інвестицій;
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- туристична привабливість України.
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Серед іншого, ці показники включають організацію візитів для представників ділових кіл країни акредитації, а також роботу щодо відкриття ринків продуктів харчування, які передбачають сертифікацію та акредитацію.
Також міністр назвав топ-10 галузей українського ІТ, найбільш привабливих для іноземних інвесторів. Серед них:
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- штучний інтелект;
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- big Data та аналітика;
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- медицина;
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- віртуальна реальність;
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- фінтех (фінансові технології);
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- безпека та кібербезпека;
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- онлайн маркетплейси (платформи онлайн-торгівлі);
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- освіта;
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- е-commerce (електронна торгівля);
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- ІoT — Інтернет речей.
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Нагадаємо, у МЗС запроваджено психологічне тестування для працівників перед направленням у закордонні дипломатичні установи.