МИД вводит КРІ для посольств
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины внедряет для посольств критерии оценки эффективности (КРІ) увеличения торговли и инвестиций. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
"МИД впервые вводит для посольств критерии оценки эффективности (КРІ) увеличения торговли и инвестиций. Министр отметил переход к новой модели оценки деятельности заграничных дипломатических учреждений на экономическом направлении", - сказано в сообщении.
Отмечается, что типичные показатели эффективности работы ЗДУ состоят из двух групп:
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- реализация экспортного потенциала и привлечение иностранных инвестиций;
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- туристическая привлекательность Украины.
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Среди прочего, эти показатели включают организацию визитов для представителей деловых кругов страны аккредитации, а также работу по открытию рынков продуктов питания, предусматривающих сертификацию и аккредитацию.
Также министр назвал топ-10 отраслей украинской ІТ, наиболее привлекательных для иностранных инвесторов. Среди них:
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- искусственный интеллект;
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- big Data и аналитика;
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- медицина;
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- виртуальная реальность;
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- финтех (финансовые технологии);
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- безопасность и кибербезопасность;
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- онлайн маркетплейсы (платформы онлайн-торговли);
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- образование;
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- е-commerce (электронная торговля);
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- ІoT - Интернет вещей.
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Напомним, в МИД введено психологическое тестирование для работников перед направлением в зарубежные дипломатические учреждения.