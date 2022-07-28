МЗС: єдиний спосіб протистояти здирництву кремля – припинити залежність від газу рф

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“Російські чиновники та пропагандисти публічно сміються над надзвичайними заходами Європи на тлі енергетичного шантажу з боку росії. Вони сміливіші, бо можуть заподіяти більше шкоди. Єдиний спосіб протистояти цьому мафіозному здирництву – дати потужний удар у відповідь і припинити будь-яку залежність від російського газу”, – написав Ніколенко.

Доповнення

Канцлер Австрії Карл Нехаммер повідомив, що його країна вперше ухвалила рішення створити стратегічні запаси газу.

Водночас прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна може стати центром експорту природного газу до європейських країн, які прагнуть знизити свою залежність від російської енергії.

Цього тижня міністри енергетики домовилися у Брюсселі, що всі країни ЄС мають добровільно скоротити споживання газу на 15%.