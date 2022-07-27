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Іспанія може стати хабом для експорту газу сусідам, щоб не виявитися "заручником" путіна - прем'єр

Іспанія може стати хабом для експорту газу сусідам, щоб не виявитися "заручником" путіна - прем'єр

Київ • УНН

 • 142854 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив у середу, що його країна може стати центром експорту природного газу до європейських країн, які прагнуть знизити свою залежність від російської енергії. Про це пише УНН посилаючись на Reuters.

Цитата

"Іспанія – солідарна країна, це відповідальна країна. І ми зробимо все можливе, це те, що я сказав польському прем'єр-міністру Моравецькому, а також Комісії ЄС та державам-членам, щоб Європа не стала енергетичною заручницею путіна", - сказав Санчес на пресконференції зі своїм польським колегою.

Деталі

Санчес додав, що 30 відсотків усіх потужностей з регазифікації Європи наразі перебуває в Іспанії, додавши, що країна вже збільшила свої потужності з експорту газу та готова збільшити їх ще більше.

"У червні минулого року 20 відсотків імпорту зрідженого природного газу, що надійшов до Іспанії, були експортовані в інші країни Європейського Союзу", - сказав Санчес, додавши, що Іспанія звернулася до Комісії ЄС та сусідніх країн з проханням збільшити пропускну спроможність для міжмережевої взаємодії, щоб мати можливість краще інтегруватися та експортувати більше газу на енергетичний ринок ЄС.

Санчес також сказав, що невизначеності та загрозі війни росії в Україні слід протиставити зміцнення Європейського Союзу.

"Сьогодні як ніколи важливо зберігати єдність навколо спільних цінностей, які становлять сутність Європи і які путін ставить під сумнів своїм незаконним, нелегітимним та несправедливим вторгненням в Україну", - додав прем'єр.

Додамо

Цього тижня міністри енергетики домовилися у Брюсселі, що всі країни ЄС мають добровільно скоротити споживання газу на 15%.

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