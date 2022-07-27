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Испания может стать хабом для экспорта газа соседям, чтобы не оказаться "заложником" путина - премьер

Испания может стать хабом для экспорта газа соседям, чтобы не оказаться "заложником" путина - премьер

Киев • УНН

 • 142852 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в среду, что его страна может стать центром экспорта природного газа в европейские страны, которые стремятся снизить свою зависимость от российской энергии. Об этом пишет УНН ссылаясь на Reuters.

Цитата

"Испания – солидарная страна, это ответственная страна. И мы сделаем все возможное, это то, что я сказал польскому премьер-министру Моравецкому, а также Комиссии ЕС и государствам-членам, чтобы Европа не стала энергетической заложницей путина", - сказал Санчес на пресс-конференции со своим польским коллегой.

Детали

Санчес добавил, что 30 процентов всех мощностей по регазификации Европы находится в Испании, добавив, что страна уже увеличила свои мощности по экспорту газа и готова увеличить их еще больше.

"В июне прошлого года 20 процентов импорта сжиженного природного газа, поступившего в Испанию, были экспортированы в другие страны Европейского Союза", - сказал Санчес, добавив, что Испания обратилась в Комиссию ЕС и соседние страны с просьбой увеличить пропускную способность для межсетевого взаимодействия, чтобы иметь возможность лучше интегрироваться и экспортировать больше газа на энергетический рынок ЕС.

Санчес также сказал, что неопределенности и угрозе войны россии в Украине следует противопоставить укрепление Европейского Союза.

"Сегодня как никогда важно сохранять единство вокруг общих ценностей, составляющих сущность Европы и которые путин ставят под сомнение своим незаконным, нелегитимным и несправедливым вторжением в Украину", - добавил премьер.

Добавим

На этой неделе министры энергетики договорились в Брюсселе, что все страны ЕС должны добровольно сократить потребление газа на 15%.

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