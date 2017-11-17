МЗС вживає заходів щодо захисту прав затриманого власкора Українського радіо у Білорусі

"Міністерству закордонних справ України відомо про затримання у Білорусі громадянина України. І в цьому зв’язку МЗС вживає заходів у справі захисту його прав", - сказав В.Кирилич.

Водночас, у МЗС не коментують обставини та деталі затримання.

Нагадаємо, у Білорусі заарештували власного кореспондента Українського радіо (УР) Павла Шаройка.

Як повідомляв УНН, журналіста Павла Шаройка було затримано у Мінську. Затримання (арешт) проведено КДБ Білорусі".