МЗС вживає заходів щодо захисту прав затриманого власкора Українського радіо у Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України вживає заходів у справі захисту прав затриманого у Білорусі власного кореспондента Українського радіо Павла Шаройка. Про це повідомив УНН офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
"Міністерству закордонних справ України відомо про затримання у Білорусі громадянина України. І в цьому зв’язку МЗС вживає заходів у справі захисту його прав", - сказав В.Кирилич.
Водночас, у МЗС не коментують обставини та деталі затримання.
Нагадаємо, у Білорусі заарештували власного кореспондента Українського радіо (УР) Павла Шаройка.
Як повідомляв УНН, журналіста Павла Шаройка було затримано у Мінську. Затримання (арешт) проведено КДБ Білорусі".