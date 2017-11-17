МИД принимает меры по защите прав задержанного собствкора Украинского радио в Беларуси

"Министерству иностранных дел Украины известно о задержании в Беларуси гражданина Украины. И в этой связи МИД принимает меры в деле защиты его прав", - сказал В.Кырылыч.

В то же время, в МИД не комментируют обстоятельства и детали задержания.

Напомним, в Беларуси арестовали собственного корреспондента Украинского радио (УР) Павла Шаройко.

Как сообщал УНН, журналиста Павла Шаройко был задержан в Минске. Задержание (арест) проведено КГБ Беларуси ".