МИД принимает меры по защите прав задержанного собствкора Украинского радио в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины принимает меры в деле защиты прав задержанного в Беларуси собственного корреспондента Украинского радио Павла Шаройко. Об этом сообщил УНН официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"Министерству иностранных дел Украины известно о задержании в Беларуси гражданина Украины. И в этой связи МИД принимает меры в деле защиты его прав", - сказал В.Кырылыч.
В то же время, в МИД не комментируют обстоятельства и детали задержания.
Напомним, в Беларуси арестовали собственного корреспондента Украинского радио (УР) Павла Шаройко.
Как сообщал УНН, журналиста Павла Шаройко был задержан в Минске. Задержание (арест) проведено КГБ Беларуси ".