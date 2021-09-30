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МЗС встановив нові критерії роботи для українських дипломатів

МЗС встановив нові критерії роботи для українських дипломатів

Київ • УНН

 • 23450 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба затвердив документ, який визначає чіткі критерії оцінки роботи дипломатів на економічному напрямі. Про це дипломат заявив на брифінгу у четвер, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Я підписав документ, який затвердив масштабні внутрішні зміни в МЗС на напрямі допомоги бізнесу, залучення інвестицій та розвитку торгівлі. Цей документ називається порядок діяльності відділів з економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ. Це основний документ, який регулює діяльність дипломатів-економістів, які власне і становлять ці торгівельно-економічні місії у складі посольств за кордоном, — сказав Кулеба, — Він вперше визначає чіткі критерії оцінки роботи дипломатів на економічному напрямі. Це всім добре відомі KPI”.

Деталі

Зі слів міністра, відтепер МЗС не публікуватиме загальних звітів “про зростання відсотку жирів у маслі, про загальне покращення двосторонній відносин, про зростання двостороннього товарообігу, як це було раніше”.

Раніше, пояснив він, якщо за результатами року товарообіг між країнами зростав на певний відсоток — посольство автоматично записувало це собі у досягнення. Але встановити, якою саме була роль українського дипломата у забезпеченні зростання цього товарообігу, було неможливо, пояснює Кулеба.

Таким чином МЗС не отримувало об’єктивну картину ефективності своєї роботи і не могли вносити у неї корективи.

“Ми хочемо, щоб дипломати працювали щоденно і робили конкретний внесок у розвиток української торгівлі. Саме тому, тепер вони відповідатимуть за свою роботу за конкретними показниками”, — сказав він.

Наприклад, міністр зазначив що це буде кількість відкритих ринків для груп українських товарів, кількість організованих дипломатом зустрічей українських компаній з іноземними партнерами тощо.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський свого часу дав новопризначеним послам пів року на те, щоб вони показали результати в економічному напрямку, інакше вони можуть втратити свої посади.

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