МИД установил новые критерии работы для украинских дипломатов

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“Я подписал документ, который утвердил масштабные внутренние изменения в МИД в направлении помощи бизнеса, привлечения инвестиций и развития торговли. Этот документ называется порядок деятельности отделов по экономическим вопросам в составе зарубежных дипломатических учреждений. Это основной документ, регулирующий деятельность дипломатов-экономистов, которые собственно и составляют эти торгово-экономические миссии в составе посольств за рубежом, — сказал Кулеба, — Он впервые определяет четкие критерии оценки работы дипломатов на экономическом направлении. Это всем хорошо известные KPI”.

Детали

По словам министра, отныне МИД не публиковать общих отчетов “о росте процента жиров в масле, о общее улучшение двусторонний отношений, о росте двустороннего товарооборота, как это было раньше”.

Ранее, пояснил он, если по результатам года товарооборот между странами рос на определенный процент — посольство автоматически записывало это себе в достижения. Но установить, какой именно была роль украинского дипломата в обеспечении роста этого товарооборота, было невозможно, объясняет Кулеба.

Таким образом МИД не получало объективную картину эффективности своей работы и не могли вносить в нее коррективы.

“Мы хотим, чтобы дипломаты работали ежедневно и делали конкретный вклад в развитие украинской торговли. Именно поэтому, теперь они будут отвечать за свою работу по конкретным показателям”, — сказал он.

Например, министр отметил что это будет количество открытых рынков для групп украинских товаров, количество организованных дипломатом встреч украинских компаний с иностранными партнерами и тому подобное.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский в свое время дал новым послам полгода на то, чтобы они показали результаты в экономическом направлении, иначе они могут потерять свои должности.