МЗС вивчає можливості зустрічі П.Порошенко і Д.Трампа на саміті НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України вивчає можливість зустрічі Президента України Петра Порошенка з президентом США Дональдом Трампом на саміті НАТО у травні. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив перший заступник голови МЗС Вадим Пристайко.
“Насправді це буде не саміт, а міні-саміт (НАТО — ред.) і, можливо, не в Брюсселі”, — сказав В.Пристайко.
Він зазначив, що міні-саміт НАТО може пройти “в точці, пов’язаній з G7”.
“Якщо буде така штука, ми плануємо різні варіанти і використаємо (як місце — ред.), де наші президенти (П.Порошенко і Д.Трамп — ред.) мають зустрітися. Я маю на увазі зустріч з президентом Трампом. Всі можливі варіанти нами опрацьовуються”, — сказав В.Пристайко.
Він додав, що формат саміту і місце проведення визначатиметься його організаторами.
Як повідомляв УНН, на думку політолога Вадима Карасьова, зустріч президентів України та Сполучених Штатів Америки можлива на “полях” Європи, а саме на саміті НАТО у Брюсселі або на зустрічі “Великої двадцятки” у Гамбурзі.