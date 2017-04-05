МИД изучает возможности встречи П.Порошенко и Д.Трампа на саммите НАТО

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51184 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104897 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161461 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118832 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117948 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113313 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104788 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107212 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103695 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155018 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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МИД изучает возможности встречи П.Порошенко и Д.Трампа на саммите НАТО

МИД изучает возможности встречи П.Порошенко и Д.Трампа на саммите НАТО

Киев  •  УНН

 • 23863 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины изучает возможность встречи Президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в мае. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил первый заместитель главы МИД Вадим Пристайко.

"На самом деле это будет не саммит, а мини-саммит (НАТО - ред.) и, возможно, не в Брюсселе", - сказал В.Пристайко.

Он отметил, что мини-саммит НАТО может пройти "в точке, связанной с G7".

"Если будет такая штука, мы планируем различные варианты и используем (как место - ред.), где наши президенты (П.Порошенко и Д.Трамп - ред.) должны встретиться. Я имею в виду встречу с президентом Трампом. Все возможные варианты нами прорабатываются", - сказал В.Пристайко.

Он добавил, что формат саммита и место проведения будут определяться его организаторами.

Как сообщал УНН, по мнению политолога Вадима Карасева, встреча президентов Украины и Соединенных Штатов Америки возможна на "полях" Европы, а именно на саммите в Брюсселе или на встрече "Большой двадцатки" в Гамбурге.

Украинские Национальные Новости

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