МИД изучает возможности встречи П.Порошенко и Д.Трампа на саммите НАТО

"На самом деле это будет не саммит, а мини-саммит (НАТО - ред.) и, возможно, не в Брюсселе", - сказал В.Пристайко.

Он отметил, что мини-саммит НАТО может пройти "в точке, связанной с G7".

"Если будет такая штука, мы планируем различные варианты и используем (как место - ред.), где наши президенты (П.Порошенко и Д.Трамп - ред.) должны встретиться. Я имею в виду встречу с президентом Трампом. Все возможные варианты нами прорабатываются", - сказал В.Пристайко.

Он добавил, что формат саммита и место проведения будут определяться его организаторами.

Как сообщал УНН, по мнению политолога Вадима Карасева, встреча президентов Украины и Соединенных Штатов Америки возможна на "полях" Европы, а именно на саммите в Брюсселе или на встрече "Большой двадцатки" в Гамбурге.