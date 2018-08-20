МЗС висловило протест щодо розгрому на будівництві храму УГКЦ в Білій Церкві
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Білій Церкві зловмисники повалили загорожу на місці будівництва храму Української греко-католицької церкви, у Міністерстві закордонних справ назвали такі дії розпалюванням міжрелігійної ворожнечі і висловили протест. Про це йдеться у коментарі МЗС, передає УНН.
“У ніч з 17 на 18 серпня 2018 року в місті Біла Церква група зловмисників повалила бетонну загорожу на місці будівництва храму Різдва Христового — першого у місті храму Української греко-католицької церкви. Засуджуючи ці протиправні дії, які шкодять міжнародному авторитету нашої держави, МЗС України висловлює протест та виступає категорично проти подібних проявів розпалювання міжрелігійної ворожнечі”, — йдеться в заяві.
У МЗС наголосили, що метою таких дій є “посіяти страх і невпевненість не лише серед греко-католиків, а й серед вірян інших конфесій”.
“МЗС України розглядає цю підступну атаку як посягання на свободу совісті та віросповідання всіх громадян”, — наголосили у відомстві.
У міністерстві очікують від правоохоронних органів належної оцінки інциденту та притягнення замовників і виконавців злочину до відповідальності.
Як повідомляв УНН, у Львівській області горіла старовинна церква.