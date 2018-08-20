МИД выразил протест из-за разгрому на строительстве храма УГКЦ в Белой Церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Белой Церкви злоумышленники повалили забор на месте строительства храма Украинской греко-католической церкви, в Министерстве иностранных дел назвали такие действия разжиганием межрелигиозной розни и выразили протест. Об этом говорится в комментарии МИД, передает УНН.
"В ночь с 17 на 18 августа 2018 года в городе Белая Церковь группа злоумышленников повалила бетонный забор на месте строительства храма Рождества Христова - первого в городе храма Украинской греко-католической церкви. Осуждая эти противоправные действия, которые вредят международному авторитету нашего государства, МИД Украины выражает протест и выступает категорически против подобных проявлений разжигания межрелигиозной вражды", - говорится в заявлении.
В МИД отметили, что цель таких действий - "посеять страх и неуверенность не только среди греко-католиков, но и среди верующих других конфессий".
"МИД Украины рассматривает эту коварную атаку как посягательство на свободу совести и вероисповедания всех граждан", - отметили в ведомстве.
В министерстве ожидают от правоохранительных органов надлежащей оценки инцидента и привлечения заказчиков и исполнителей преступления к ответственности.
Как сообщал УНН, во Львовской области горела старинная церковь.