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МИД выразил протест из-за разгрому на строительстве храма УГКЦ в Белой Церкви

Киев • УНН

 • 11505 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Белой Церкви злоумышленники повалили забор на месте строительства храма Украинской греко-католической церкви, в Министерстве иностранных дел назвали такие действия разжиганием межрелигиозной розни и выразили протест. Об этом говорится в комментарии МИД, передает УНН.

МИД выразил протест из-за разгрому на строительстве храма УГКЦ в Белой Церкви

"В ночь с 17 на 18 августа 2018 года в городе Белая Церковь группа злоумышленников повалила бетонный забор на месте строительства храма Рождества Христова - первого в городе храма Украинской греко-католической церкви. Осуждая эти противоправные действия, которые вредят международному авторитету нашего государства, МИД Украины выражает протест и выступает категорически против подобных проявлений разжигания межрелигиозной вражды", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что цель таких действий - "посеять страх и неуверенность не только среди греко-католиков, но и среди верующих других конфессий".

"МИД Украины рассматривает эту коварную атаку как посягательство на свободу совести и вероисповедания всех граждан", - отметили в ведомстве.

В министерстве ожидают от правоохранительных органов надлежащей оценки инцидента и привлечения заказчиков и исполнителей преступления к ответственности.

Как сообщал УНН, во Львовской области горела старинная церковь.

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