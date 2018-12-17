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МЗС викрило подвійні стандарти "рупора Кремля"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України поширило коментар МЗС України щодо нещодавніх висловлювань міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Про це повідомила прес-служба зовнішньополітичного відомства України, передає УНН.

МЗС викрило подвійні стандарти "рупора Кремля"

“В Україні вже навіть не здивовані, наскільки російська дипломатія перетворилася на знаряддя брехні Кремля, звинувачуючи Україну у „підготовці провокацій“”, — йдеться у коментарі МЗС.

За словами українських дипломатів, подібні заяви є черговою інформаційною операцією.

“Насправді, це Росія розгорнула на кордонах з Україною понад 80 тис. військ у повній бойовій готовності, розмістила ракетні комплекси „Іскандер“, передислокувала на територію Криму 100 бойових літаків нового типу Су-27 та Су-30, які здатні діяти на всій глибині чорноморського регіону та майже всій території України. Тільки за останні два місяці кількість російських танків на нашому кордоні збільшилась на 300 одиниць”, — зазначили в українському МЗС.

Згадуючи інцидент 25 листопада 2018 року, в МЗС наголошують, що Москва вчинила відкриті акти збройної агресії біля Керченської протоки та у Чорному морі.

“Тепер міністр Лавров лякає Україну і міжнародне співтовариство „провокаціями“, шукаючи пропагандистсько-дипломатичне прикриття мілітаризації Росією окупованого Криму, Донбасу та розгортанню на кордонах України свого наступального потенціалу”, - підкреслили в коментарі.

Також у МЗС нагадали, що 17 грудня планується схвалення Резолюції ГА ООН “Проблема мілітаризації АР Крим та м.Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів”.

"Суверенітет України над Кримом і Донбасом буде повернуто, але не військовим, а політико-дипломатичним та міжнародно-правовим шляхом", - підсумували у Міністерстві закордонних справ.

Як повідомляв УНН, голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що буцімто українська влада планує здійснити “збройну провокацію” на адмінмежі материкової України та окупованого Криму наприкінці грудня.

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